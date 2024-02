Un aperitivo solidale e una mostra per festeggiare i 35 anni della Croce Blu di Mirandola

Si sono svolti ieri mattina presso la “Sala Trionfini” di Mirandola, i festeggiamenti istituzionali per i 35 anni di attività della Croce Blu di Mirandola. Un momento di festa e condivisione che ha permesso a tutti i presenti di ammirare anche la mostra fotografica, allestita per ripercorrere le tappe di crescita dell’Associazione e tutti gli interventi più importanti al servizio della comunità mirandolese.

Presenti numerose autorità civili al fianco del Presidente Luigi Casetta: assieme al Vice Sindaco Letizia Budri – al fianco del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi, alla Direttrice del Distretto Sanitario di Mirandola Dott.sa Annamaria Ferraresi e alla Consigliera Regionale Palma Costi - erano presenti anche i Consiglieri Comunali Guglielmo Golinelli, Marcello Furlani e Fulvio Diazzi e la Presidente della Consulta per il Volontariato Carla Gavioli.

“La Croce Blu di Mirandola rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità – ha dichiarato il Vice Sindaco Letizia Budri nel suo intervento introduttivo – Ringrazio pubblicamente il Presidente Luigi Casetta e tutti i volontari e i Soci della Croce Blu di Mirandola per lo straordinario supporto fornito sotto il profilo sociale e inclusivo attraverso il trasporto dedicato non solamente ai privati, bensì anche per l'Azienda USL, per la quale svolge anche servizi in convenzione di emergenza urgenza. Il tutto condito da una generosa dose di professionalità e umanità: due componenti preziose che possono fare la differenza nell’affrontare i momenti critici e o delicati della vita”.

Ulteriore momento istituzionale, aperto alla cittadinanza, si terrà il prossimo Mercoledì 14 Febbraio – sempre presso la “Sala Trionfini” – “l’Aperitivo in Solidarietà”. La mostra invece, allestita per ripercorrere le tappe di crescita dell'Associazione, sarà fruibile dalla cittadinanza e visitabile nei prossimi giorni, nei seguenti orari: Domenica 11 Febbraio e Domenica 18 Febbraio: 10-12 e 16-18; Da Lunedì 12 a Giovedì 15 Febbraio: 17-19; Sabato 17 Febbraio: 10-12