Liliana Cavani compie 90 anni, gli auguri della politica e la festa al Ministero

“Tanti auguri a Liliana Cavani che oggi, 90 anni fa, nasceva a Carpi da dove è partita per creare capolavori che rimarranno per sempre nella storia del nostro cinema e della cultura italiana”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori, hanno voluto esprimere le proprie felicitazioni alla regista, nel giorno del suo compleanno.

“Intellettuale laica e amante delle verità, anche scomode, nei propri film la Cavani è sempre stata particolarmente sensibile all’evoluzione culturale nel nostro Paese - continuano Bonaccini e Felicori - attraverso la cinepresa la regista emiliana ha affrontato i nodi critici della contemporaneità e ha anticipato nelle sue opere tematiche di grande attualità, sempre con uno stile orientato al confronto e alla riflessione critica”.

“A questa intellettuale, figlia di una terra che al cinema ha dato e continua a dare tantissimo- concludono- vogliamo esprimere i migliori auguri e ringraziarla per i suoi capolavori che hanno raccontato il nostro tempo attraverso il suo sguardo attento e irriverente”.

Nei giorni scorsi Liliana Cavani è stata anche invitata nella Sala della Crociera del Ministero della Cultura per un momento di festa organizzato dal Sottosegretario Vittorio Sgarbi, che ha commentato: "La Cavani appartiene a una generazione di registi italiani dell’Emilia-Romagna che è diventata famosa negli anni Settanta: Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini e Marco Bellocchio. La Cavani cerca l’uomo. Con estrema essenzialità. In un nazista, come in San Francesco, cerca l’anima. Ci ha aiutato a capire il nostro tempo e la nostra vita. Per questo le siamo, e le sono, riconoscenti. Per questo – ha aggiunto Sgarbi – nel giorno del suo (incredibile) novantesimo compleanno ho voluto, con Gennaro Sangiuliano, festeggiarla al ministero della Cultura, circondata da amici che le devono di essersi capiti meglio, di aver vissuto anni illuminati dalla sua lucida ragione e dalla sua umanita’ senza finzioni. Oltre la retorica e sotto la pelle“.