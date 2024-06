L'Arma festeggia davanti al Duomo i 210 anni di storia, arresti e controlli aumentano in doppia cifra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina, proprio di fronte al Duomo, è stato celebrato anche in città il 210° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia è stata preceduta, alle 8.15, dalla deposizione – alla presenza della Prefetta di Modena Alessandra Camporota e del Comandante Provinciale Colonnello Antonio Caterino – di una composizione floreale presso la lapide dedicata al Car. M.O.V.M. alla memoria Emanuele Messineo, all’interno della caserma di Viale Tassoni.

Alle 9.00, davanti alla cattedrale, è stato inquadrato uno schieramento predisposto su tre blocchi di formazione, composti da un plotone di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale, un plotone di Comandanti di Stazione, uno di militari con uniformi delle varie specializzazioni e di Allievi Ufficiali Carabinieri del III Btg. Carabinieri dell’Accademia Militare.

La presenza dei Gonfaloni e dei Labari, tra i quali quelli dei Comuni di Modena e Montefiorino, decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha dato ulteriore risalto all’evento, cui erano presenti le autorità civili e militari, oltre ad una scolaresca e a diversi cittadini che sono voluti intervenire al momento ufficiale.

L'attività dell'Arma nell'ultimo anno

Facendo gli onori di casa, il Comandante Provinciale Colonnello Antonio Caterino ha ringraziato i presenti e le tante realtà che concorrono alla sicurezza del territorio. Il Comandante, nel suo intervento, ha quindi fornit alcuni dati interessanti che mostrano un incremento sensibile dell'attività operativa dell'Arma locale, che da sola si occupa del 79& dei delitti commessi sul territorio provinciale.

Negli ultimi 12 mesi il numero di persone deferite all’Autorità Giudiziaria è aumentato dell’11% (con 500 persone arrestate e 4.762 denunciate in stato di libertà), così come risultano incrementati del 17% i controlli del territorio, del 20% le persone identificate, del 15% i veicoli controllati e del 26% i documenti verificati.

"Questi tangibili risultati sono il frutto del sacrificio e dell’intelligente applicazione operativa dei Comandanti di Stazione e Tenenza in uno con tutti i componenti dei nostri presìdi, a cui si aggiungono il sapiente lavoro dei Nuclei Comando e dell’Ufficio Comando nel supporto diretto ai Comandanti di Compagnia e al Comandante Provinciale, la preziosa e mirata attività info-investigativa del Reparto Operativo, oltre che la laboriosa trama di comunicazioni delle 4 Centrali Operative di Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano", ha evidenziato Caterino.

Nell’ultimo anno sono state gestite quasi 170.000 chiamate al 112 e disposto oltre 16.700 interventi, dati in aumento di un significativo 10%, testimonianza di un sempre maggiore coinvolgimento - nelle dinamiche del territorio - delle pattuglie dell’Arma, le cui caserme hanno comunque accolto - per denunce a vario titolo - oltre 50.000 persone. Nel quadro della sicurezza, continuano a destare interesse i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia, così come i reati predatori e il disagio giovanile, ai quali le Compagnie Carabinieri hanno fatto fronte con 186 servizi coordinati in tutta la provincia, così segnando un aumento di oltre il 20%.

Da evidenziare come il Comando Provinciale in un anno abbia affrontato quasi 600 situazioni riconducibili a casi di Codice Rosso, che "costituiscono la tragica deriva criminale di rapporti interpersonali fragili, spesso fondati su eredità affettive carenti e che meriterebbero invece preventivamente maggiore cura e assistenza".

I riconoscimenti ai militari meritevoli

Al culmine della cerimonia, si è proceduto alla consegna di ricompense ai militari particolarmente distintisi nell’attività di servizio. Eccoli di seguito: