Festa del Ringraziamento di Soliera: modifiche alla viabilità

Nella mattinata di domenica 19 novembre a Soliera si tiene la Festa interparrocchiale del Ringraziamento, che comprende la tradizionale sfilata dei trattori. Per l'occasione sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle 7.30 alle 12 viene disposto il divieto di transito e di sosta dei veicoli su ambo i lati di via Marconi nel tratto compreso tra via Roma e via Matteotti, con rimozione forzata.

Ulteriori limitazioni sono le seguenti: dalle 7.30 alle 12 il divieto di sosta dei veicoli, con rimozione forzata degli stessi, in via Roma da via Marconi a via Muratori. Dalle 12 alle 13, e comunque fino al termine della sfilata dei trattori agricoli, la sospensione temporanea della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario al transito dei veicoli agricoli in via Matteotti (tratto compreso tra le vie Marconi e Grandi), Marconi (tratto compreso tra le vie Matteotti e Arginetto), via Arginetto (tratto compreso tra le vie Marconi e Grandi) e via Grandi (tratto compreso tra le vie Arginetto e Matteotti).

Infine dalle 7.30 alle 13 è disposto il divieto di transito nel percorso pedonale ciclabile di piazza Lusvardi.