Formigine con i neo-diciottenni, Comune e Pro Loco festeggiano i ragazzi 

Mai come in questi anni, l’Amministrazione comunale di Formigine ha sentito il dovere di essere vicino ai propri giovani cittadini. Sono molte le azioni messe in campo, dal punto di vista della formazione (pensiamo allo spazio di coworking Hub in Villa e al Centro di Formazione Tecnologica di Colombaro), delle esperienze all’estero (solo quest’anno partiranno 7 ragazzi verso le città gemellate con Formigine) e dell’aggregazione (soltanto per fare l’esempio più recente, in settimana iniziano i lavori del progetto “Corlo al centro”, che prevedono il posizionamento dei tavoli da ping pong e teqball, reti per la pallavolo e la riqualificazione del campo da basket).

Molti anche i momenti di sano divertimento, come quello avvenuto nella serata di ieri (12 maggio) e organizzato dalla Pro Loco “Oltre il Castello”. A cogliere l’invito sono stati una sessantina di giovani nati nel 2005.

L’evento speciale è stato la festa per la maggiore età, occasione nella quale il Sindaco Maria Costi ha voluto regalare ai ragazzi il testo della Costituzione della Repubblica Italiana, a 75 anni dalla sua entrata in vigore. Ai futuri neo-patentati sono state poi illustrate le norme da rispettare sulla strada; anche grazie a un simulatore di guida di Aci.

“So perfettamente - ha dichiarato il Sindaco Maria Costi - che la mia generazione non ha lavorato fino in fondo per tutelare i vostri diritti e che abbiamo consumato più risorse naturali, per esempio, di quante ce ne sarebbero spettate. Tutto questo però cambierà solo se tutti faremo la nostra parte. Non chiudetevi in casa, non perdete la fiducia; se avete bisogno del vostro sindaco, io ci sono. Vi auguro che la maggiore età sia il punto di partenza da cui spiccare il volo, prendere in mano la vostra vita, sviluppare le vostre passioni, vivere appieno ogni giornata, trovare il vostro posto nel mondo per essere cittadini responsabili ma soprattutto persone felici e costruttori di pace”.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Lapam Confartigianato, La Bottega della Pasta, BCC Emilbanca e Automobile Club Modena.