Italia sul tetto d'Europa, notte di festa per le strade e le piazze

Folla in città e nei paesi per festeggiare il titolo conquistato a Wembley. Assembramenti inevitabili, ma nessun particolare disordine

Migliaia di modenesi hanno festeggiato fino a notte inoltrata la straordinaria vittoria della Nazionale italiana contro l'Inghilterra. E non poteva essere altrimenti. Giovani e meno giovani si sono riversati per le strade del capoluogo e dei paesi, radunandosi nei centri per festeggiare in compagnia. A Modena, nonostante l'assenza di maxischemi pubblici, la festa è stata travolgente ed è durata fino quasi all'alba, con tradizionale epicentro in largo Garibaldi.

I caroselli di auto hanno imperversato fino a notte fonda, fra clacson trombette, e gli immancabili cori di esultanza. Tutto in uno sventolio continuo di vessilli tricolori.

Una notte di pura gioia come non se ne vedevano da tempo: la prima occasione post-covid in cui si è dato libero sfogo alla voglia di stare insieme, senza preoccupazioni per regole e divieti. Gli assembramenti sono stati tanti, ma si sapeva benissimo che in caso di vittoria non ci sarebbe stato modo di limitare le aggregazioni, nonostante raccomandazioni e ordinanze. In ogni caso non si sono registrati - a quanto risulta al momento - situazioni di particolare criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico.