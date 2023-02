Festa per tutti all'ippodromo Ghirlandina tra Team Enjoy, Equilandia e la Famiglia Pavironica

Una grande festa di carnevale per adulti e bambini quella organizzata da Equilandia Club e Team Enjoy domenica pomeriggio all’ippodromo Ghirlandina, grazie alla collaborazione dei partner e al sostegno degli sponsor, dove non sono mancati sia i saluti delle autorità cittadine, dall’assessora Pinelli del comune di Modena, alla presidente del consiglio comunale di Nonantola Ferri, all’onorevole Daniela Dondi, fino alla speciale presenza della famiglia Pavironica.

Tante le attività, i momenti di intrattenimento e le occasioni di gioco: dal "battesimo della sella" con Equilandia e Il Centauro, a "Pompieropoli", passando per un giro in carrozza trainata dai cavalli di Cristian Turrini, la distribuzione gratuita di caramelle e frappe da parte de La Pradella, l’esposizione di macchine sportive e d'epoca del Club Motori di Modena, le norme di primo soccorso e chiamata al 118 con la Croce Blu di Nonantola, il "Drum Circle" con il maestro Emanuele Sgarbi per avvicinare i bimbi alla musica e alla pratica delle percussioni, le opere pittoriche di Agata Toschi "Super Aghi", lo spettacolo di danza aerea di Arte Equilibra, il dj set di Stefano Cavallotti e le canzoni di Giulia Sancassiani e Stefano Solieri, gonfiabili e truccabimbi.

Divertimento senza età, che ha visto grandi e piccoli trascorrere il pomeriggio della domenica di carnevale in una location diversa, l’ippodromo appunto, assieme al cavallo, animale fondamentale nella storia dell'uomo e figura centrale del progetto “Una vita in sella”che Equilandia Club ASD, in collaborazione con Il Centauro APS e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, sta realizzando per il corrente anno scolastico a favore di studenti dagli 11 ai 18 anni della provincia di Modena certificati o segnalati dai Servizi Sociali, progetto reso possibile grazie al sostegno economico del Lions Club di Castelfranco Emilia e Nonantola, della Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano, della Casa del Freno di Modena e di Koban Caffè di Belgioioso (PV).