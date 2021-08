Festa de l’Unità di Modena, a Ponte Alto sarà obbligatorio il green pass

Lo ha stabilito ieri il Comitato per l’ordine pubblico convocato in prefettura. Ci sarà anche il punto vaccinale

Tutti gli spazi della Festa de l’Unità di Modena, che si svolgerà dal 26 agosto al 20 settembre nella consueta area di Ponte Alto, saranno accessibili solo a coloro che sono in possesso del green pass. Lo stabiliscono le disposizioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della provincia di Modena.

Negli spazi della Festa rimangono comunque in atto le regole di contrasto alla pandemia. È necessario disinfettarsi spesso le mani e mantenere il distanziamento o in caso non sia possibile, e nei luoghi al chiuso, indossare la mascherina.

In via di definizione la localizzazione del punto vaccinale e la modalità di erogazione del servizio gestito dall'Ausl, che ha scelto anche la kermesse del Pd per agevolare le vaccinazioni.