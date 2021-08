Festa de l’Unità, tamponi rapidi all'ingresso per chi non ha il Green pass

Alla Festa de l’Unità di Modena a partire da sabato, e poi in tutte le sere di apertura, sarà possibile effettuare un tampone rapido all’ingresso al prezzo di 12 euro. In cinque serate di settembre è previsto anche un punto vaccini

Da sabato 28 agosto alla Festa de l'Unità provinciale di Modena sarà possibile effettuare un tampone rapido prima di entrare al costo di 12 euro.

Il punto tamponi, gestito dal laboratorio privato Curie, sarà in funzione all'entrata dello stradello Anesino dalle 18.30 alle 22.00 tutte le sere in cui è aperta la Festa.

Secondo il partito questo sistema "permetterà di ottenere in pochi minuti il green pass necessario per poter accedere all'area di Ponte Alto". Di norma, è giusto precisare, il sistema informatico si Sogei impiega anche fino a tre ore per il rilascio del certificato verde ufficiale. Da chiarire quindi se gli organizzatori della Festa si limiteranno ad accettare il tampone negativo per l'ammissiine, in qual caso ci si troverebbe di fronte ad una forzatura delle norme che farebbe molto discutere.

Come annunciato, inoltre, farà tappa le serate del 7, 8, 11, 14 e 16 settembre il camper con l'équipe vaccinale dell'Ausl che potrà fare il vaccino anti Covid, dalle ore 19.00 alle 23.30, a chiunque lo richieda senza bisogno di prenotazione.