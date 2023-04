Una "ciclofesta" per lanciare la Ciclovia del Sole tra Bologna e Mirandola

Una "ciclofesta" per la ciclovia. Due giorni di eventi tra Bologna e Modena per celebrare, a due anni dall'inaugurazione, il tratto della Ciclovia del sole che va da Bologna a Mirandola: appuntamento a sabato per una serie di iniziative diffuse sui vari Comuni coinvolti e poi domenica festa finale a San Giovanni in Persiceto dove arriveranno, per dare il via alla giornata, due biciclettate che partiranno da Bologna e Mirandola.

Il tratto in questione della Ciclovia del sole fu aperto nel 2021 e quindi in un periodo in cui, causa Covid, "di turismo si parlava poco e sembrava anche assurdo farlo", ricorda in conferenza stampa Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna-Modena: ora "dopo due anni vogliamo tornare sul luogo del misfatto" e rilanciare il progetto, "oggi che abbiamo non solo l'infrastruttura ma anche una Carta dei servizi con 74 imprese aderenti, un bed&bike di prossima inaugurazione, tanti Comuni coinvolti" e altro ancora. Il bed&bike è quello che entrerà in funzione nell'area della stazione di San Giovanni in Persiceto: "Permetterà ai bikers- spiega Santori- di avere una sistemazione adatta a loro, con uno spazio per il ricovero delle bici, una ciclofficina interna e camerate per dormire come si dorme nel cicloturismo". Il bed&bike di San Giovanni è il primo, poi "seguirà quello di Sasso Marconi e piano piano se ne svilupperanno altri", aggiunge Santori. La struttura sarà fruibile "nel giro di qualche mese", riferisce il sindaco di San Giovanni, Lorenzo Pellegatti, spiegando che la gara per la gestione è andata in porto alla fine del 2022 ma sono ancora in corso gli allestimenti: questo perché "le consegne degli arredi non sono state così rapide" e avverranno in questi giorni.

Lo spazio per il bed&bike è stato ricavato nell'area del parco ex Arte meccanica, lo stesso dove si svolgerà la festa di domenica, a ridosso sia della Ciclovia del sole che della ferrovia: un progetto complessivo su cui "abbiamo creduto molto, su cui abbiamo investito e su cui stiamo continuando a lavorare", sottolinea Pellegatti.

Nel frattempo, il tratto Bologna-Mirandola "è già utilizzabile ma stiamo lavorando per migliorarlo- afferma Simona Larghetti, consigliera della Città metropolitana di Bologna con delega alla Mobilità ciclistica- perché inaugurando questi 54 chilometri due anni fa abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, visto che non esisteva ancora la Bicipolitana". Oggi l'obiettivo è prolungare il progetto ("Vogliamo arrivare a Firenze", ricorda Larghetti) ma intanto si stanno utilizzando alcune economie dell'appalto, pari a circa 700.000 euro, per migliorare gli attraversamenti dei centri abitati e riparare le crepe che si sono formate sul pavimento stradale: proprio l'aspetto della manutenzione "deve diventare un punto di attenzione continuo- assicura Larghetti- e per la prima volta la manutenzione di una ciclabile rientrerà nella manutenzione di tutte le strade, perché le ciclabili fanno parte del nostro patrimonio viario".

Sul versante di Modena, nel frattempo, "stiamo intervenendo sul tratto Concordia-Mirandola e sul ponte a Concordia", segnala il presidente della Provincia, Fabio Braglia. "Interventi molto concreti su cui investiamo risorse perché crediamo che questo sia il futuro", aggiunge Braglia, sottolineando che quelle veicolate dalla Ciclovia sono "sicuramente opportunità turistiche per la valorizzazione dei nostri territori e delle mille possibilità che possono offrire".