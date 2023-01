La Fiab premia Mirandola e annuncia le iniziative sul territorio

Alla Polisportiva di Villanova (Modena) la FIAB Modena, nel consueto bilancio annuale, ha presentato il programma delle attività che riguarderanno il 2023. Come da tradizione, nel corso della serata sono stati premiati enti o soggetti che si sono particolarmente distinti nella promozione della mobilità sostenibile. Quest'anno, fra i vari riconoscenti, la FIAB ha deciso di premiare l’Assessore Antonella Canossa per il progetto "strada scolastica via Nuvolari". L'assessore, presente alla serata, oltre ad illustrare quanto realizzato a Mirandola nei mesi scorsi, ha ringraziato FIAB per il costante supporto alle attività, come accaduto lo scorso settembre – in occasione della “Settimana Europea della mobilità”, caratterizzata da varie iniziative realizzate con il supporto del Ceas “La Raganella” fra le quali il "bike to work".

Durante la serata, Roberta Luppi - "ambasciatrice" FIAB per Mirandola e la Bassa - ha illustrato le iniziative che riguarderanno il territorio nell’anno in corso: si parte il 16 Aprile con la “Festa della Ciclovia del Sole”, seguita dalla dalla fiera "A spasso per Mirandola" prevista per il 13 Maggio ed infine appuntamento conclusivo in Autunno con due eventi imperdibili. Il 17 Settembre "Alla scoperta del territorio di Mirandola" e l'8 Ottobre – con percorsi che toccheranno varie tappe dell’Area Nord - "Pedalare con Gusto".