Una fiaccolata per ricordare la vittima di Corso Vittorio Emanuele e per la sicurezza

"Tutte le cittadine e tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla silenziosa camminata con partenza dal ritrovo in corso Vittorio Emanuele, angolo via San Martino, Giovedì 31 Agosto alle ore 20:30". Questo annuncio online del gruppo "Nella Sacca di Modena", che riunisce diversi residenti del quartiere Sacca attenti a analizzare e raccontare la propria realtà territoriale, ma anche ad organizzare iniziative di animazione degli spazi pubblici e di sensibilizzazione su diverse tematiche.

Proprio in questa direzione va l'evento promosso per fine mese, denominato "Camminata della compassione e del desiderio di bene e sicurezza", che vuole essere in primo luogo un modo per commemorare l'assassinio di Friday Endurance, il trentenne ucciso a coltellate da due connazionali sulla pista ciclabile di Corso Vittorio Emanuele domenica scorsa.

"I partecipanti sono invitati di munirsi di un cero da accendere in loco. Il percorso ha inizio dal punto di ritrovo per procedere in direzione centro città fiancheggiando le abitazioni di riviera perimetrale di Corso Vittorio Emanuele con termine al punto di ritrovo", scrivono gli organizzatori, che rivolgono l'invito a partecipare a tutta la cittadinanza.