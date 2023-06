Fibra ottica, anche a Novi di Modena parono i lavori ‘Piano Italia 1 Giga’

Sono in partenza a Novi di Modena i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’: il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso il bando indetto da Infratel. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Il 7 giungo, durante un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione, è stato presentato il progetto ai residenti: nel comune verranno connessi oltre 1650 civici attraverso un’infrastruttura FTTH?(Fiber To The Home, fibra fino a casa) e FWA (Fixed Wireless Access) che si svilupperà per circa 65 chilometri, con circa il 60% di essa realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.

“Questo progetto rappresenta una grande opportunità per il nostro comune - spiega il Sindaco Enrico Diacci -. Si tratta di una svolta importante per lo sviluppo della banda ultra larga. Sia per i soggetti privati che per le aziende interessate dal progetto, ci sarà finalmente la possibilità di usufruire di un servizio di connessione alla rete moderno e di qualità, fondamentale per la crescita economica e sociale della comunità”.

“Grazie all’ottimo rapporto con l’amministrazione comunale, a Novi di Modena possiamo avviare i cantieri per realizzare l’infrastruttura a banda ultra larga del “Piano Italia a 1 Giga” – sottolinea Luca Baldazzi, City Manager di Open Fiber per Novi di Modena -. I servizi abilitati dalla banda ultra larga sono molteplici e si estendono in diversi ambiti, come ad esempio: e-health, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, streaming video in HD, e ancora, la telemedicina, accesso ai fascicoli sanitari elettronici e la gestione dell’illuminazione pubblica. Questi sono solo alcuni dei benefici di cui potranno avvalersi cittadini, imprese ed amministrazione comunale grazie alla connessione che potrà arrivare ad una velocità di 10 Gigabit per secondo”.