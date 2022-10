Film su Ferrari, le riprese tornano in centro

Dopo Piazza Grande e piazza Roman, corso Canalgrande a Modena, in pieno centro storico, torna a diventare set cinematografico per il film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari. Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, infatti, si gira di nuovo nell’area attorno alla via Emilia, tra via Università e via Gherarda. Sono previsti divieti di sosta e di circolazione.

Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

In particolare, si gira nella mattina di giovedì, per consentire poi il passaggio previsto della manifestazione motoristica Cento Ore Classic, e nella giornata di venerdì, con sospensione della circolazione in via Emilia centro, tra Rua Pioppa e via Donzi, oltre che in Canalgrande dove è previsto anche il divieto di sosta tra via Mascherella e via Gherarda. Divieto di sosta con rimozione anche in via San Giovanni del Cantone.

La segnaletica indicherà le direzioni obbligatorie, mentre per via Gherarda è previsto un senso unico alternato regolato da movieri dello staff della produzione.