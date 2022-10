"Ferrari", domani di nuovo interessata via dell'Aeroporto e altre zone della città

Continuano a girare per varie zone della città le riprese del film su Ferrari e le strade delle campagne modenesi tornano a diventare set cinematografico per il regista Michael Mann. Questa volta però si girerà di giorno. Martedì 4 ottobre, infatti, dalle 7 e fino alle 19, si gira di nuovo in via dell’Aeroporto, via Pederzona e via Cucchiara, tra Marzaglia e la zona del cimitero di Baggiovara.

Con divieti di sosta e circolazione in tutta l’area durante la giornata, con deviazioni sulle strade laterali. Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley. I divieti riguardano via dell’Aeroporto, via Pederzona (tra via dell’Aeroporto e via Corletto sud), via Cucchiara (tra via Corletto e stradello Baggiovara). È garantito il passaggio dei veicoli dei residenti, con assistenza del personale della produzione, in base all’andamento delle riprese cinematografiche.