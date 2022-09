Film su Ferrari: le riprese si spostano in via Berengario

Le riprese del film del regista Michael Mann, dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari, la prossima settimana si svolgeranno anche in via Berengario, con chiusura della strada dal pomeriggio di lunedì 26 (dalle ore 16) a giovedì 29 settembre, tra l’incrocio con via Bono da Nonantola e via Fontanelli, fino all’incrocio con corso Cavour.

I divieti di sosta in quel tratto di strada, di fronte all’edificio del Foro Boario sede della facoltà universitaria di Economia, iniziano già da venerdì 23 settembre. Tra il 26 e il 29 settembre, inoltre, la sosta in piazzale Molza è riservata ai mezzi della produzione cinematografica.

Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

Con la sospensione della circolazione su via Berengario verrà previsto l’obbligo di svolta, a destra o a sinistra, in viale Tassoni e Largo Aldo Moro; l’obbligo di svolta a destra in via Bono da Nonantola; l’obbligo di svolta a destra in corso Cavour su viale Fontanelli, a sinistra in viale Fontanelli verso corso Cavour. In via Molza la circolazione sarà consentita sulla corsia dei mezzi pubblici.

Eventuali necessità di transito nei giorni delle riprese verranno gestite dal personale della produzione.