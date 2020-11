Finale Emilia, arrivano i bidoni dell'indifferenziato con microchip

Anche il Comune di Finale Emilia dal 5 Novembre si adeguerà alla sostituzione degli attuali bidoni dei rifiuti indifferenziati a quelli con microchip, che entreranno in funzione dal 1 Gennaio 2021. L'Amministrazione è passata ad inizio legislatura dal sistema di raccolta dei rifiuti tradizionale a quello porta a porta, che ha consentito un incremento delle quantità di rifiuti riciclate dal 54% di quattro anni fa all'attuale 90%.

I bidoni con microchip prevedono un quantità di scarichi annuale già pagata nella bolletta e calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare, facendo risparmiare rispetto al passato i cittadini che non supereranno tale quota. Dal 5 Novembre arriverà a tutte le famiglie finalesi una lettera contenente le informazioni relative a tale cambiamento, nonché il luogo e la settimana in cui potranno ritirare il loro nuovo bidone con microchip.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'introduzione del sistema porta a porta fortemente voluto dall'attuale Amministrazione – spiega l'Assessore all'ambiente, Gianluca Borgatti – ha consetito di raddoppiare la quantità di rifiuti riciclati, tanto che oggi Finale Emilia è 11 punti sopra la media provinciale. Inoltre i bidoni con microchip consentono ai cittadini che non supereranno la quota annuale di scarichi di risparmiare sulla bolletta."