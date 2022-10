Finale Emilia, dopo tre anni riapre via Cesare Battisti

Il conto alla rovescia era iniziato ormai da qualche giorno: la riapertura di via Cesare Battisti, interrotta ormai da più di tre anni per la presenza del cantiere di ricostruzione del Duomo, è programmata per domani mattina, giovedì 20 ottobre, alle ore 8.30.

Con la riduzione del cantiere, in attesa che si completino le opere di ripristino della principale chiesa cittadina, la viabilità del centro storico di Finale Emilia riacquista finalmente un’arteria fondamentale che consente di collegare nuovamente due parti di città separate ormai da anni.

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione perché torna a essere necessario rispettare gli stop posti su viale Trento e Trieste, che ormai da tempo non erano utilizzati, per dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Cesare Battisti.

Per tenere alta l’attenzione degli automobilisti è stata collocata ulteriore segnaletica che indica la necessità di fermarsi all’incrocio e nei primi giorni di riapertura verrà intensificata l’attività di vigilanza da parte della polizia locale.