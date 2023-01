Finale Emilia, la Polizia Locale celebra San Sebastiano

Con la funzione religiosa celebrata dal parroco Don Daniele Bernabei, alla presenza dell’amministrazione comunale, della Polizia Locale di Finale Emilia, delle rappresentanze di carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale dell’Area Nord e di Mirandola e di diverse associazioni finalesi, si è aperta la giornata dedicata alla festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale.

Dopo la benedizione degli automezzi della Polizia Locale, davanti alla chiesa del Seminario, si è tenuta nella sala consiliare del MAF la presentazione del report sull’attività della Polizia Locale di Finale Emilia nel corso del 2022.

In apertura è intervenuto il sindaco Claudio Poletti che ha ringraziato la Giunta per aver voluto reintrodurre una celebrazione che da diversi anni non si teneva più, ma che rappresenta una di quelle tradizioni da coltivare per incentivare lo spirito di comunità necessario al buon funzionamento di ogni macchina amministrativa. “Il lavoro di gruppo – ha ricordato il sindaco Poletti – quando c’è unità di intenti è una precondizione per ottenere risultati. La collaborazione con gli altri corpi di polizia e di controllo del territorio è fondamentale per la prevenzione”.

Il comandante della Polizia Locale di Finale, Fabio Ferioli, ha poi snocciolato i dati dell’attività svolta nel corso del 2022 in tutti gli ambiti di intervento. Le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni al codice della strada sono state 781, 2.501 le violazioni accertate attraverso la strumentazione fissa di controllo della velocità, 11 le patenti ritirate, 45 gli incidenti stradali rilevati.

Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria sono state 35 le notizie di reato acquisite e 35 le persone denunciate a piede libero. In ambito amministrativo sono state rilevate 45 violazioni a regolamenti comunali, ordinanze e altre disposizioni normative diverse dal Codice della Strada. Ventuno i controlli di polizia ambientale e 154 le ordinanze adottate in materia di Codice della Strada.

Il comandante Ferioli ha poi ricordato i servizi di vigilanza e presidio agli istituti scolastici di Finale Emilia e Massa Finalese. Servizi che, al di là dell’aspetto legato alla sicurezza stradale, hanno notevole importanza anche sul piano della prevenzione. Un’attività svolta con il prezioso contributo degli assistenti civici volontari che consente di monitorare quotidianamente eventuali fenomeni di degrado e di bullismo.

Sono poi intervenuti il luogotenente Ilvo Bruno, comandante della Stazione dei Carabinieri di Finale Emilia - che ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver ripristinato una tradizione importante come quella della ricorrenza di San Sebastiano e ha sottolineato l’importanza della collaborazione nelle attività di presidio del territorio – e la guardia ecologica volontaria Gloria Bellodi, che ha illustrato le attività svolte con i volontari di Mani Pulite nella raccolta dei rifiuti dispersi in aree che non rientrano negli ambiti di intervento di Geovest.

Le conclusioni sono state affidate al vice sindaco e assessore alla Polizia Locale, Michele Gulinelli, che ha lanciato la proposta di istituire un tavolo di lavoro sulla sicurezza che coinvolga tutti gli attori presenti sul territorio.

Al termine, il vice comandante Michela Bosi, a nome della Polizia Locale di Finale Emilia, ha fatto dono a tutti i presenti di una copia della preghiera di San Sebastiano.