Finale Emilia. Nasce Efinalese.it il sito dove le attività locali possono promuoversi gratuitamente

Una vetrina per le attività locali verso il territorio e non solo. Nasce a Finale Emilia la piattaforma Efinalese.it in cui le attività locali potranno fare richiesta di un proprio store dentro il sito e promuovere sé stesse, i propri prodotti e servizi

Nasce a Finale Emilia la piattaforma Efinalese.it che sarà una vetrina per le attività locali verso il territorio e non solo. Le attività locali potranno fare richiesta di un proprio store dentro il sito e promuovere sé stesse, i propri prodotti e servizi, condividere immagini e articoli in un loro blog, il tutto in modo completamente gratuito.

"Come Amministrazione – spiega il Sindaco Sandro Palazzi, fautore dell'idea del sito - abbiamo pensato di aiutare le attività del territorio dando loro la possibilità di crearsi una vetrina online in modo semplice in pochi clic. Oggi è importante per qualsiasi attività economica potersi raccontare online e abbiamo pensato ad una piattaforma proprietaria molto semplice nell'utilizzo e pronta ad ospitare le eccellenze del territorio."

Per iscriversi è necessario essere proprietari di un'attività nel Comune di Finale Emilia, recarsi presso il sito Efinalese.it, aprire il proprio negozio e attendere la conferma da parte degli amministratori.

Una volta registrati gli esercenti potranno modificare le caratteristiche estetiche del proprio negozio online, mostrare prodotti e servizi, scrivere articoli in tema con la propria attività, condividere contenuti, contatti e inserire la propria offerta nel numeroso elenco di categorie a disposizione.