Ci sono anche quattro modenesi in finale a "Miss Grand Prix 2020"

C'è tanta bellezza proveniente da Moena alla conquista della corona di Miss Grand Prix. Sono ben quattro, infatti, le ragazze di Modena e provincia tra le 24 finaliste che domani sera, sabato 1 agosto, a Pescara andranno a caccia del primo titolo nazionale di bellezza assegnato dopo il lockdown.

Modena è la provincia più rappresentata, mai in passato il concorso (che nel corso degli anni ha lanciato, tra le altre, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana e numerose Miss Italia) aveva avuto così tante finaliste provenienti dalla stessa provincia.

Alla ricerca del sogno della corona andranno Sabrina Formicola, 19 anni di Soliera, Angel Righi, 15 anni di Carpi, Ilenia Di Chiara, 15 anni di Carpi e Estefany Yan, 23 anni di Carpi.

Per tutte e quattro, quella di sabato a Pescara sarà la prima grande occasione di mettersi in mostra davanti a nomi importanti del mondo della moda (sarà presente lo stilista Rocco Barocco e la serata sarà condotta da Jo Squillo), della tv (Anna Falchi e Beppe Convertini saranno presidenti di giuria) e del cinema e della musica.

Organizzato come ogni anno dall’agenzia “Claudio Marastoni”, il concorso di Miss Grand Prix è secondo in Italia soltanto a quello di Miss Italia per longevità della manifestazione (giunta alla sua 34esima edizione) e qualità delle miss selezionate.

L’evento di sabato sarà messo in onda nei prossimi giorni su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).

