Efficientamento energetico, un milione di euro dal Pnrr per tre teatri modenesi

Il Teatro Storchi, il Teatro dei Segni e il Teatro Comunale Pavarotti-Freni saranno interessati da interventi di efficientamento energetico cofinanziati attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Missione 1.

Sono infatti stati ammessi a finanziamento con avviso del Ministero della Cultura, per un importo complessivo di oltre un milione di euro, le proposte di intervento per la promozione “dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema”. Per il Teatro Storchi e il Teatro dei Segni è stato il Comune di Modena a presentare la candidatura, mentre per il Teatro Pavarotti-Freni è stata presentata dalla Fondazione Teatro comunale di Modena. I finanziamenti assegnati corrispondono a quelli richiesti. Come previsto dall’avviso, tengono conto della capienza e della dimensione di ciascuna sala e ammontano all’80 per cento del valore dei lavori.

L’intervento al Teatro Storchi, in particolare, ha un valore complessivo pari a circa 500 mila euro, di cui circa 400 mila saranno oggetto di finanziamento con fondi Pnrr e la quota rimanente sarà a carico dell’Amministrazione comunale. Tra i lavori previsti, la sostituzione di tre circolatori di centrale termica con circolatori a motore ad inverter e controllo elettronico, di tre ventilconvettori nell’ingresso e nel foyer con altrettanti ventilconvettori dotati di ventilatore con motore ad inverter e di sette boiler elettrici, l’installazione di 150 teste termostatiche sui radiatori esistenti per il controllo della temperatura, la sostituzione di parte dell’illuminazione interna e di parte dei fari di scena con nuovi apparecchi illuminanti dotati di lampade del tipo a led e il montaggio di vetrocamera sugli infissi esterni esistenti.

Per l’intervento al Teatro dei Segni, che consiste nell’installazione di isolamento termico a cappotto sulla struttura esterna della Sala Polivalente San Giovanni Bosco, sede del teatro, per un valore complessivo di 300 mila euro, la quota richiesta e ammessa a finanziamento ammonta a 240 mila euro, cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 60 mila euro.

L’intervento al Teatro Comunale Pavarotti-Freni, del valore di quasi 614 mila euro, è stato ammesso a finanziamento per l’intero importo richiesto di 400 mila euro, sarà cofinanziato dall’Amministrazione per 100 mila euro e per la quota rimanente sarà a carico della Fondazione. I lavori riguarderanno l’installazione di un sistema smart building volto alla riduzione dei consumi energetici, all’ottimizzazione della manutenzione del teatro e all’esaltazione del benessere dei frequentatori e dei lavoratori, di un impianto di controllo della temperatura e dell’umidità ambientale invernale della “Sala Pittori”. Tra gli interventi previsti anche l’attività di relamping, ossia la sostituzione dell’illuminazione tradizionale con apparecchi led di ultima generazione a basso consumo, per quanto riguarda sia l’illuminazione dei locali sia delle luci teatrali, e l’installazione di serramenti con alte performance di isolamento energetico e idonee per le vie d’esodo, in grado di ridurre le dispersioni energetiche causate dalle porte in legno originarie.