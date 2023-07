Completato l'intervento del "Bonus facciate" nel complesso RNord

Facciate, balconi e terrazzi risistemati e completamente riqualificati, ma si respira anche aria più pulita all’interno del complesso Errenord, dove lunedì 24 luglio è stato inaugurato il Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Ausl.

Sono infatti terminati gli interventi di riqualificazione che hanno riguardano le facciate, oltre che la purificazione dell'aria interna con sistema innovativo che utilizza i radicali ossidrilici.

Dalle lavorazioni sono state interessate le facciate di entrambi i condomini che costituiscono il complesso di strada Canaletto nord, per un importo totale pari a 2,142 milioni di euro, di cui 1,511 milioni ascrivibili alla proprietà pubblica e 630mila euro a quella privata.

In particolare, le attività hanno compreso l’idrolavaggio a pressione delle pareti per eliminare sporcizia, la rimozione di tutte le superfici instabili, il ripristino delle parti ammalorate delle superfici a cemento armato e di quelle intonacate. Sono poi stati sistemati i davanzali e cornici delle finestre, rifatti i pavimenti di balconi e terrazze e relative impermeabilizzazioni; ripuliti e sistemati i corrimani e trattati i parapetti con tinteggiatura protettiva.

La spesa rientra nelle agevolazioni del Bonus facciate, con la detrazione d’imposta pari al 90 per cento delle spese sostenute e per una quota vede l’applicazione della detrazione d’imposta del 50 per cento come ristrutturazione. I lavori, sono stati realizzati in collaborazione con Hera Servizi Ambientali, quindi, al netto delle detrazioni, saranno a carico delle proprietà pubbliche Comune, CambiaMo e Acer per circa 450 mila euro, oltre che, per le rispettive parti, delle proprietà private.

Inoltre, è migliorata la qualità dell’aria negli ambienti interni grazie a un innovativo sistema (vrf con tecnologia nanoe™ X) che utilizza i radicali ossidrilici, molecole instabili che reagiscono con altri elementi come l'idrogeno inibendo lo sviluppo di diversi inquinanti come batteri, virus, muffe e odori: un processo naturale che presenta appunto importanti vantaggi per la vita delle persone che abitano o frequentano quei locali. Gli interventi si inseriscono nell’ambito delle azioni per la riqualificazione del complesso Errenord, anche attraverso l’insediamento di servizi e funzioni pubbliche.