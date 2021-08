Serramazzoni, conclusi i lavori sulla frana alla Fontanina

A Serramazzoni sono terminati, venerdì 13 agosto, i lavori della Provincia per la messa in sicurezza del versante instabile a monte della strada provinciale 3 Giardini, in un tratto all'altezza della località la Fontanina.

La conclusione dell'intervento ha consentito di rimuovere il senso unico alternato con semaforo, istituito per garantire una maggiore sicurezza in un tratto a rischio, minacciato da un movimento franoso.

Con un investimento di quasi 140 mila euro, sono stati eseguiti i drenaggi nel bosco, sistemato il terreno instabile e messo in sicurezza il versante, tramite una rete di protezione assicurata con funi e chiodi.