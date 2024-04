Castelnuovo, lavori conclusi al lago del Parco Rio Gamberi

Si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria al lago del Parco Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone. Sono terminati i lavori di risanamento del lago più a valle dell’area verde più estesa del territorio castelnovese, consistenti nel ripristino della difesa della sponda destra del lago, realizzata in massi ciclopici, nella sostituzione delle sponde cementizie ammalorate e nel ripristino dello scolmatore.

Il lago torna così ad essere un valore aggiunto per il Parco Rio Gamberi, che in vista della stagione primaverile sarà il contesto ideale per eventi e iniziative, in particolare dedicate a famiglie e bambini.