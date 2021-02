Castelnuovo, conclusi i lavori lungo il percorso natura del Tiepido

A Castelnuovo, lungo il percorso natura del Tiepido, si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza che hanno coinvolto un tratto di percorso di circa 70 metri, compreso tra l'attraversamento del torrente Tiepido di via Cavedole, in comune di Modena e la prosecuzione del percorso su via Cavidole in comune di Castelnuovo Rangone.

I lavori, iniziati lo scorso 8 febbraio, hanno riguardato la messa in sicurezza del tratto attraverso il ripristino dell'adeguata altimetria stradale e lavorazioni in alveo nel torrente Tiepido.

L’intervento è stato realizzato dalla ditta Orlandi Srl di Castelvetro, sotto la direzione lavori dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.