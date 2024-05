Riapre al transito in anticipo il ponte "Schiavaroli" a Vignola

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A Vignola, lungo la strada provinciale 569 in corrispondenza dell’inizio del centro abitato di Vignola, riapre al transito venerdì 10 maggio il ponte “Schiaviroli” con un anticipo di 12 giorni rispetto a quanto previsto, dopo che era stato chiuso lo scorso 8 aprile.

I lavori ora proseguiranno sulla parte inferiore del ponte, senza interferire con il transito veicolare, che non sarà più interessato dall’intervento e fino al termine delle lavorazioni resterà in vigore il limite di transito per i mezzi con massa superiore a 44 tonnellate.

I lavori, partiti lo scorso 3 marzo, sono realizzati dalla ditta Pro service srl. di Modena per un importo complessivo di 400mila euro e prevedono il rinforzo strutturale del ponte, oltre ad una serie di interventi manutentivi, in particolare è previsto il risanamento delle superfici deteriorate mediante sabbiatura e idrosabbiatura, il consolidamento strutturale e la realizzazione di nuovi cordoli in calcestruzzo e la posa di nuove barriere guard-rail.

La necessità di intervento è scaturita a seguito di una verifica sulla struttura, svolta dalla Provincia di Modena nell’ambito del piano di monitoraggio dei ponti della rete viaria provinciale.