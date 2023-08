Posato il nuovo afalto, riaperta al transito via Ganaceto

Sono terminati i lavori di ripavimentazione di via Ganaceto a Modena, nel tratto tra via Cardinal Morone e corso Cavour che è stato riaperto al traffico. L’intervento, che fa parte di un pacchetto di lavori di manutenzione stradale straordinaria a cura del Comune per un valore di 900 mila euro, ha consentito anche il rifacimento di 26 caditoie.

I lavori erano iniziati nei primi giorni di luglio con la scarifica dell’asfalto esistente per poi proseguire con la sistemazione del fondo stradale e, appunto, delle caditoie per poi concludersi con la posa del nuovo manto di asfalto terminata in questi giorni.

La riasfaltatura di via Ganaceto rientra nel pacchetto di interventi di manutenzione stradale straordinaria che hanno già interessato via Milano, via Cividale, viale Amendola e le vie Riva del Garda, Borghi, Guerrazzi, Compagni, San Cataldo, Modonella, Campanella e Calle di Luca.