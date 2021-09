Maranello, conclusi i lavori nell'area di via Trebbo

Con le ultime rifiniture sulla segnaletica orizzontale e sui marciapiedi, sono terminati in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’incrocio tra le Vie Trebbo nord, Magellano e San Giovanni Evangelista, ora riconfigurato e reso più sicuro. L’intersezione è stata riasfaltata, risagomata e rialzata rispetto al piano stradale con una pavimentazione ad hoc, in modo da renderla più agevole per l’attraversamento dei pedoni e da scoraggiare le velocità eccessive da parte dei veicoli, per un aumento della sicurezza che va incontro anche alla vicina sede Avap e alle ambulanze dell’associazione.

L’intervento è costato all’Amministrazione 46mila euro e rappresenta di fatto l’ultimo tassello del restyling stradale e pedonale che nei mesi scorsi aveva interessato l’area più trafficata di Via Trebbo, per un progetto che era stato finanziato interamente da un contributo da 90mila euro proveniente dal Governo e intercettato dal Comune.

“Con questa riqualificazione - spiega Chiara Ferrari, Assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità - abbiamo messo ordine in una ‘zona 30’ alle porte del centro cittadino, nella quale è stato innalzato il livello di sicurezza stradale. Soprattutto per i pedoni e in particolare per coloro che hanno difficoltà motorie, grazie alle rimozione di molte barriere architettoniche e alla risagomatura dei marciapiedi, ora percorribili in continuità lungo tutta la ‘cornice pedonale’ dell’area, anche per passeggini e carrozzine”.

“Inoltre - continua l’Assessore Ferrari - abbiamo migliorato la viabilità con un nuovo tratto a senso unico e sono stati creati 31 parcheggi in più, interventi che hanno reso anche più attrattiva la zona. Tutte esigenze queste, a partire dall’incrocio appena sistemato, che erano emerse dalla riunioni di quartiere con i residenti. E alla fase di ascolto da parte dell’Amministrazione, si è poi passati a progettare una soluzione, attraverso un progetto condiviso con gli stessi cittadini e le attività dell’area”.