Ultimi giorni per la ZTL temporanea di Carpi, il provvedimento sarà messo da parte

Il Comune informa che domani, sabato 31, è l'ultimo giorno di vigenza della "Zona a Traffico Limitato" (ZTL) sperimentale introdotta a metà luglio in nuove vie del Centro storico: «Vista la situazione sanitaria e gli ultimi provvedimenti governativi – spiega Stefania Gasparini, Vice-Sindaco e Assessore al Centro storico – non rinnoveremo l'iniziativa della chiusura di alcune strade. In ogni caso resta aperto il confronto con tutte le parti interessate».

Con lo scadere del provvedimento, scadono di conseguenza i relativi permessi provvisori concessi in estate; decade anche la prescrizione del disco orario per la sosta diurna in via Garagnani (fra le vie Arletti e Carducci), mentre resta invariata la situazione in via Sbrilanci (dove erano stati tolti gli stalli).