Fiorano Modenese. Chiusa via della Stazione per lavori di rinnovo condotta e nuovi allacciamenti

Dalle ore 7.00 di martedì 20 aprile alle ore 18.00 di venerdì 23 aprile è prevista la chiusura totale del traffico, in via della Stazione in prossimità, con via Ghiarola nuova per lavori di rinnovo condotta e nuovi allacciamenti; commissionati da Hera.

Il 19 aprile e dal 24 al 30 aprile, invece, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo.

La presegnalazione di strada chiusa sarà in via Ghiarola Nuova in prossimità di via della Stazione, in via Sacco e Vanzetti in prossimità di via della Stazione e in via Marzabotto angolo via Ghiarola Nuova.

Il percorso alternativo per via della Stazione sarà via Ghiarola Nuova, via Pedemontana, via Ghiarola Vecchia , via Marzabotto e via della Stazione.