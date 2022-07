Fiorano, previste modifiche alla viabilità nei prossimi giorni

Sono previsti disagi alla circolazione nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 luglio a causa di potature e sfrondate laterali in via Nuova del Gazzolo, Via della Chiesa, Via Rio Salse, e Via Fiandri (solo gli ultimi 400 mt). Le strade saranno chiuse – fatta eccezione per i residenti – dalle 8.00 alle 18.00 per auto, pedoni e ciclisti. Istituito poi il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutti i parcheggi del lato est dell’area antistante le scuole materne “Aquilone”, in via Gramsci 36, per lavori stradali. Tale ordinanza avrà effetto dalle ore 20.00 di domenica 10 luglio alle ore 20.00 del 31 agosto.