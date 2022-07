Fiorano, cominciata la pulizia della Pedemontana coi mezzi di Hera

Sono iniziati alla fine della scorsa settimana i lavori di prima pulizia del tratto di Pedemontana che insiste sul territorio di Fiorano Modenese a cura dei mezzi di Hera. Si tratta di un servizio che verrà poi effettuato mensilmente, anche su altre vie di accesso (via Radici e via Giardini) al territorio, per garantire un maggiore decoro.

Pur essendo la Pedemontana una strada di competenza provinciale, viste le diverse segnalazioni di cittadini fioranesi e non solo, l’Amministrazione ha deciso di farsi carico del problema e richiedere questa integrazione al servizio di pulizia strade svolto da Hera, nell’ambito della gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale ‘Pianura e Montagna modenese’, vinta dal gruppo nel 2019. Il servizio integrativo prevede una spesa per l’anno 2022 di 8.251 euro e per l’anno 2023 di 12.377 euro.