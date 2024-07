Hera e sindacati trovano un accordo importante, firmato il "Patto del Buon Lavoro"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si ricompone la frattura che negli ultimi mesi aveva visto la dirigenza di Hera e le sigle sindacali "ai ferri corti", con un dibattito molto acceso non solo su temi strettamente contrattuali, ma sulla stessa mission dell'azienda, contestata dai rappresentanti dei lavoratori. Dopo diversi confronti, ieri si è giunti alla sottoscrizione del "Patto del Buon Lavoro", un documento ampio, innovativo e programmatico, per certi versi inedito nel panorama del settore in Italia

Fondato su cinque pilastri (salute e sicurezza; filiere integrate e appalti; equità e inclusione; benessere, sviluppo professionale e produttività; sostenibilità e valore condiviso), il Patto del Buon Lavoro è stato firmato dal Gruppo Hera, dal Coordinamento RSU del Gruppo Hera e dalle Segreterie Nazionali e Regionali di Filctem e FP Cgil, Femca, Fit e Flaei Cisl, Uiltec e Uiltrasporti Uil, Fiadel e Cisal Federenergia.

L’impegno comune è di tracciare un percorso che coniughi crescita aziendale, sviluppo sostenibile e benessere collettivo, con l’obiettivo di creare valore nel lungo termine e generare un impatto positivo tangibile per tutti gli stakeholder, a partire dalle persone e dal territorio, temi da sempre centrali per la multiutility che già oggi conta oltre 10.000 dipendenti, un numero in costante aumento dal 2002, con oltre il 95% di contratti a tempo indeterminato.

Hera prevede 2.600 assunzioni nel quadriennio 2024-2027, comprensive delle internalizzazioni previste, con investimenti complessivi per 60 milioni di euro sulla formazione e lo sviluppo di nuove competenze per affrontare le prossime sfide.

A dare concretezza agli impegni del Patto, inoltre, una novità assoluta: il premio di risultato sarà calcolato anche in base alla capacità della multiutility di generare valore condiviso, a conferma di un impegno ancora più stringente per garantire uno sviluppo sostenibile e una transizione giusta.

Numerose le novità contenute nel Patto, tra cui l’impegno per il supporto alla genitorialità, alle persone fragili, ai caregiver, la valorizzazione delle diverse abilità, l’investimento per la crescita e il benessere delle persone del Gruppo, il contrasto alla violenza di genere e la promozione dell’inclusione. Lo stesso documento è stato redatto utilizzando un linguaggio inclusivo, assicurandone l’accessibilità anche nel formato digitale per renderlo fruibile alle persone non vedenti o ipovedenti che utilizzano screen reader.

Il commento di Hera

“ Il Patto del Buon Lavoro è la sintesi di un progetto comune dell’azienda e delle organizzazioni sindacali, aperto al coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder di riferimento – afferma Cristian Fabbri, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera –. Vogliamo essere l’esempio di come l’impresa possa rappresentare un motore di cambiamento positivo e costruire insieme un futuro più inclusivo, sostenibile e sicuro. Il nostro purpose aziendale, lo ricordiamo, risponde a una più ampia convinzione: quella che la valorizzazione delle persone che lavorano nel Gruppo e la loro soddisfazione sono fondamentali per garantire la crescita e la solidità dell’azienda e, allo stesso tempo, fornire servizi sempre migliori, con positive ricadute ambientali ed economiche per i territori serviti. In un contesto sfidante come quello attuale, in cui i valori fondamentali del lavoro rischiano di essere messi in secondo piano, abbiamo deciso di ripartire dalle basi solide di quanto già sviluppato dall’Azienda nel corso degli anni per far evolvere ulteriormente i nostri standard di riferimento e costruire nel tempo nuovi progetti e nuovi modelli di partecipazione insieme alle organizzazioni sindacali.

La valutazione dei sindacati

"Questo patto è un ottimo accordo, che sia quindi un punto di partenza e non di arrivo. Dentro c'è tanta innovazione, che riguarda l'intera filiera lavorativa tra sicurezza, appalti, contratti, sviluppi e occupazione. Non è stato un percorso facile, con due date di sciopero di cui una (il 24 giugno, ndr) revocata in extremis". Così Romeo Bregata, della segreteria nazionale Femca-Cisl, oggi in conferenza col gruppo Hera a Bologna, dove si firma il 'patto del buon lavoro' dopo oltre 8 mesi di trattative anche complicate al tavolo nazionale, che riflette la presenza dell'utility in varie regioni. Aggiunge Ilvo Sorrentino della Filctem-Cgil: "L'accordo, approvato all'unanimità dai lavoratori, ha prospettiva ma è anche molto pragmatico. L'azienda è disponibile a darci una mano, anche sull'orario di lavoro che segna 38,5 ore e che vorremmo portare a 38 ore, così come sul premio di risultato in tre anni aumentiamo di 675 euro". Sorrentino apprezza anche "lo smart working, con l'azienda che ha capito che incide sulla produttività. Hera si mostra quindi un gruppo molto industriale e poco finanziario, quello che ci serve".

Apprezza il patto Hera anche Massimo Cenciotti (Fp-Cgil), sul "turnover coi giovani dentro e gli appalti", nonostante "la discussione degli ultimi mesi fosse diventata un po' robusta. Non c'era un'analisi diversa" tra azienda e sindacati alla base delle frizioni, "ma soluzioni differenti", nota Cenciotti.

Invita a non mollare l'attenzione anche Fabio Gigli della Uiltrasporti: "Il patto non esaurisce i nostri temi, ma precostituisce le condizioni per un confronto di merito efficace e concreto. Anche sugli appalti vogliamo confermare le buone prassi. Da soli- avvisa comunque Gigli- non si va da nessuna parte, i grandi risultati di Hera arrivano anche grazie alle capacità dei lavoratori".

Sindaci soddisfatti

Accogliamo con grande favore l'accordo raggiunto dal gruppo Hera con le rappresentanze sindacali. Il Patto è un accordo importante, organico e moderno, che arriva dopo un confronto serio e concreto con un ruolo attivo dei soci pubblici e che farà il bene del gruppo, delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre che dei territori dove operano e vivono".

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il sindaco di Imola e presidente del patto di sindacato Hera di secondo livello, Marco Panieri, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, dopo la firma dell'accordo Hera-sindacati oggi a Bologna.

"Può rappresentare- confidano i sindaci in una nota- un modello di metodo e di lavoro anche per altre realtà aziendali considerando come gli impegni assunti su fronti quali quelli della sicurezza e degli appalti, delle evoluzioni organizzative interne, degli sviluppi occupazionali e professionali, segnino un deciso passo in avanti. Siamo orgogliosi di aver condiviso il percorso per arrivare a questo risultato