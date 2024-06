Fiume Secchia: ancora chiusi i ponti Provinciali nella Bassa Modenese

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Restano ancora chiusi i ponti provinciali sul fiume Secchia nella bassa modenese. In particolare, il ponte di Concordia sulla strada provinciale 8 e il Ponte Motta a Cavezzo sulla strada provinciale 468 rimangono interdetti al traffico.

La chiusura è stata decisa per motivi di sicurezza e resterà in vigore fino a quando il livello idrometrico del fiume non scenderà sotto la soglia di sicurezza. Il deflusso dell’acqua sta procedendo lentamente e, secondo le previsioni, la situazione non migliorerà prima della serata di giovedì 27 giugno.

Aggiornamento ore 17:00 Apertura del Ponte Pioppa a San Possidonio. Nel frattempo, il ponte Pioppa a San Possidonio sulla strada provinciale 11 è stato riaperto al traffico. Tuttavia, le autorità continuano a monitorare attentamente il livello del fiume per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni delle autorità locali e di utilizzare percorsi alternativi fino alla riapertura completa dei ponti. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.