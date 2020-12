Notte di piena per Secchia e Panaro, chiudono i ponti di Modena e via Emilia Est

A Modena, con l’allerta Arancione per il rischio idrogeologico diramata dall’Agenzia regionale di protezione civile, rimangono chiusi per la notte in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell'Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. I due ponti sono stati chiusi in mattinata una volta superata la soglia di guardia.

A causa della piena del fiume Panaro, la Provincia alle ore 18 ha chiuso, a scopo precauzionale per motivi di sicurezza, il ponte di Navicello vecchio, lungo la diramazione della provinciale 255 Nonantolana.

Poco dopo le 23 è stata chiusa in via precauzionale la via Emilia Est all'altezza della Fossalta. La piena del fiume Panaro che coinvolge anche il torrente Tiepido, infatti, ha superato la soglia di guardia e rischia di mettere a rischio il transito.

La chiusura della strada è tra via Caduti sul lavoro e via Scartazza. Per i percorsi alternativi è possibile utilizzare via Vignolese.

Sulla base dell'allerta Arancione per il rischio idrogeologico diramata dall’Agenzia regionale di protezione civile,proseguirà l’attività di monitoraggio degli argini del Secchia e degli altri corsi d'acqua del nodo idraulico modenese. Nelle operazioni, in coordinamento con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, sono impegnati i tecnici del Comune e i volontari di Protezione civile, con il supporto della Polizia Locale.