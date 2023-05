"Fondazione Gianni Spinella", consegnati nove premi di Laurea

Consegnati i prestigiosi premi di Laurea della “Fondazione Gianni Spinella” nel corso di una cerimonia di proclamazione dei vincitori organizzata dalla signora Italia Chianello, moglie del dott. Gianni Spinella ed attuale presidente della Fondazione, che ne ha voluto ricordare la memoria e lo spirito speso a servizio per l’intera comunità modenese.

La Fondazione Gianni Spinella, è nata per stimolare la ricerca scientifica nel campo cardiocircolatorio, dall’idea e determinazione del prof Giovanni Spinella, un illuminato e appassionato “visionario” che ha investito gran parte della sua vita rivolgendo all’esteso mondo dei cardiopatici il suo sguardo attento, con disponibilità e altruismo.

La cerimonia ha visto consegnare tutti i premi, anche quelli conferiti negli anni della pandemia, ma non degnamente festeggiati. Così alla presenza di autorità civili ed accademiche sono stati 9 i premiati dottori Unimore ad avere ricevuto il premio del valore di 1.000 euro ciascuno.

I vincitori e le vincitrici sono tutti accomunati da una professione medico sanitaria, infatti, il premio era rivolto a laureati che avessero prodotto una tesi di laurea innovativa nel settore cardiocircolatorio nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e nei corsi di Laurea in Infermieristica e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare.

I premiati sono Francesco Andreoli, Noemi Bonfiglioli, Martina Celeghini, Graziano Gravina, Federico Iori, Pierluca Macripò, Giovanna Manganiello, Marta Mantovani e Daniele Totaro. La valutazione degli elaborati di tesi per l’attribuzione del premio di laurea è stata deferita ad un Comitato Scientifico composto da: - dott. Antonio Luciani, Direttore Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Policlinico di Modena; - prof.ssa Anna Vittoria Mattioli, professoressa associata del Dipartimento Chirurgico Medico Odontoiatrico; prof. Rosario Rossi, docente in Cardiologia di Unimore; - dott.ssa Amelia Spinella, in rappresentanza della “Fondazione Gianni SPINELLA”; - dott. Stefano Tondi, Direttore dell' Unità Operativa complessa di Cardiologia, Ospedale Civile Baggiovara.