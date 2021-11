Auto di servizio e scuolabus, 25 acquisti "green" per i comuni modenesi

Auto di servizio, scuolabus e mezzi operativi come trattori, macchine da lavoro o carrelli semoventi: tutti elettrici o ibridi. È l’esito del bando lanciato nei mesi scorsi dalla Giunta Regionale, su impulso dell’Assemblea, rivolto ai Comuni della pianura e del bolognese coinvolti nel Piano straordinario per migliorare la qualità dell’aria. Nel complesso sono state finanziate 143 domande: tra queste, anche quelle degli enti che hanno richiesto e ottenuto un doppio contributo, per acquistare due veicoli.

“L’iniziativa era stata condivisa con i sindaci- spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo- attraverso un serie di incontri dedicati alle misure per dare un taglio alle emissioni, e si è rivelata un successo: sono arrivate numerose domande e di fatto si è esaurita la somma che era stata messa sul piatto, pari a 4 milioni e mezzo di euro. Migliorare la qualità dell’aria è un obiettivo prioritario e riguarda tutti: le amministrazioni municipali hanno colto la portata della sfida e hanno dimostrato di voler fare squadra con la Regione per abbattere le emissioni e ridurre le polveri sottili”.

In provincia di Modena sono 19 i Comuni che beneficeranno di quasi 585 mila euro per 25 nuovi mezzi ecologici: 15 auto elettriche, a cui si aggiungono 2 scuolabus elettrici e 8 mezzi operativi elettrici o ibridi benzina/elettrico full hybrid o hybrid plug in.

Le auto saranno acquistate dai comuni di Bastiglia, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Maranello, Nonantola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, Soliera e Vignola che si sono aggiudicati 20 mila euro ciascuno.

Oltre all’auto elettrica, sarà acquistato anche un mezzo operativo da parte dei Comuni di Savignano sul Panaro (contributo di 49.626,55 euro); Camposanto (46.992,50 euro), Campogalliano (46.326), Medolla (44.175), Mirandola (45.685,07). Il Comune di Modena comprerà un’auto e uno scuolabus elettrico con un finanziamento di 50 mila euro. Altro scuolabus elettrico puro arriverà a Fiorano Modenese, grazie al finanziamento regionale di 30 mila euro. Un mezzo operativo nuovo sarà anche acquistato a Ravarino (30 mila), Castelvetro di Modena (circa 27 mila) e Sassuolo (21.675).