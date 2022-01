Fondi per ragazzi con famiglie in difficoltà economiche. Aperto il bando del progetto “Social Sport”

Sono disponibili sul sito del Comune, il bando integrale e il modulo di richiesta per i contributi previsti dal progetto “Social Sport”: come annunciato a metà dicembre, la Giunta infatti ha stanziato oltre 19mila euro per favorire l’attività sportiva di ragazzi con famiglie in difficoltà economica.

L’avviso pubblico, che rilancia il progetto fermato nel 2020 dalla pandemia, prevede l'assegnazione di un buono per coprire i costi d’iscrizione a corsi, attività e campionati organizzati da associazioni e società sportive, per la fascia da 6 a 18 anni compiuti o da compiere nel 2022, nonché fino a 26 anni se giovani con disabilità. Altri requisiti per far domanda sono la residenza nel Comune di Carpi e un Isee familiare fino a 18mila euro.

Il contributo potrà arrivare fino a 150 euro a ragazzo e 300 a famiglia, e viene concesso per iscrivere il ragazzo a una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e al Registro Parallelo CIP, per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società.

Per la domanda, che va presentata solo via PEC, c’è tempo fino all’11 aprile; il buono sarà liquidato direttamente alla famiglia.

Per informazioni: Ufficio Sport del Comune di Carpi, telefono 059649357 o 059649048, posta elettronica ufficio.sport@comune.carpi.mo.it Bando e modulo sulla pagina iniziale del sito