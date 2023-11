Fondi per chi deve gestire i fondi, le Fondazioni a fianco dei Comuni per il Pnrr

Parte la “Fase 2” dell’azione di sistema “Italia Domani-Modena”, promossa dalla Provincia di Modena e dalla Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Fondazione di Vignola, che offre agli Enti locali dei territori di operatività delle tre Fondazioni di origine bancaria, assistenza alla partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei e alla gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti finanziati dal Pnrr con un finanziamento complessivo di 175 mila euro.

In particolare, questa nuova azione offrirà supporto alla formulazione di nuove candidature per l’attrazione di risorse europee, nazionali e regionali, oltre che assistenza tecnica specialistica individualizzata alla gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti già finanziati dal Pnrr “Italia Domani” e un help desk sul Pnrr e su nuove opportunità di finanziamento per gli Enti locali.

Per quanto riguarda il supporto alla formulazione di nuove candidature, il servizio si articolerà nella verifica dei requisiti di ammissibilità delle progettualità pubbliche locali, rispetto a specifici bandi di interesse indetti a livello europeo, nazionale e/o regionale e nel sostegno alla predisposizione dei fascicoli di candidatura e delle domande di accesso alle opportunità finanziarie. Per quanto riguarda, invece, l’assistenza tecnica, il servizio prevederà il supporto a favore degli Enti locali nella programmazione degli interventi e nel coordinamento dei compiti di gestione, rendicontazione e audit attribuiti all’Ente locale, consulenza nelle problematiche e criticità incontrate in fase di rendicontazione dei progetti e nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e assistenza nell’individuazione delle iniziative necessarie a far fronte a carenze e ritardi legati all’esecuzione dei progetti.

L’help desk, invece, risponderà a quesiti relativi a specifiche problematiche riscontrate nella gestione amministrativa e finanziaria dei progetti finanziati e individuerà eventuali nuove opportunità di finanziamento a sostegno delle progettualità degli Enti locali, sia nell’ambito del Pnrr che della politica di coesione 2021-2027 e di altri fondi europei, nazionali e regionali.

Nell’ambito della “Fase 1” dello stesso protocollo “Italia domani – Modena”, che si è svolta tra il 14 febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023, sono state 21 le domande finanziate agli enti locali per un totale di oltre 720 mila euro di contributi che hanno permesso di elaborare, ad oggi, progetti per oltre 34 milioni di euro di risorse, generando quindi, per ogni euro erogato, oltre 45 euro di potenziale investimenti pubblici. Dei 21 progetti sostenuti, ad oggi sono 14 quelli approvati nell’ambito dei bandi Pnrr o di altri strumenti di finanziamento, di cui sette con risorse già assegnate, per un ammontare complessivo di euro 5.678.400.

Tutte le informazioni per accedere alle opportunità di supporto sono disponibili sulla pagina dedicata al bando sui siti delle Fondazioni coinvolte, a partire da venerdì 17 novembre.

Le dichiarazioni

Per il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «la sinergia tra istituzioni e fondazioni bancarie rappresenta un modello virtuoso che intendiamo rafforzare con questa nuova fase dell’azione di sistema “Italia Domani-Modena”. Supportare le amministrazioni comunali nel percorso di progettazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti Pnrr significa anzitutto sostenere lo sviluppo dei territori e delle persone. Ringrazio le Fondazioni per questo importantissimo sostegno, che ancora una volta dimostra l’attenzione alla comunità modenese, in un momento particolarmente complesso come quello che stiamo attraversando».

«Abbiamo sviluppato un approccio sinergico - sottolinea il Presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi - che può costituire un modello efficace per affrontare sfide socioeconomiche complesse a livello locale. Questa iniziativa va oltre il mero aspetto finanziario, toccando questioni di equità, partecipazione comunitaria e sviluppo delle competenze locali. L'efficacia dell'approccio è manifesta nella sua capacità di facilitare l’accesso alle risorse per gli enti locali, rendendo più agibili fondi esterni al territorio. Il rilevante effetto leva, evidenziato nella Fase 1 di "Italia Domani - Modena", è un esempio di come interventi strategici possano catalizzare opportunità significative, innescando un processo di sviluppo locale. L'opportunità di accedere a risorse finanziarie aggiuntive potenzia il ruolo e la responsabilità dei comuni nella gestione e nell'implementazione di progetti: è un investimento nell'espansione delle capacità locali, non solo economiche ma anche amministrative e gestionali».

«Le Fondazioni di origine Bancaria, data la grande conoscenza delle esigenze dei territori di riferimento, testimoniata dall’ingente attività erogativa svolta negli ultimi 20 anni - afferma il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi – convintamente sostengono questa iniziativa a supporto dei singoli Comuni e delle Unioni dei Comuni della Provincia di Modena. Consentire agli Enti Locali di poter accedere a nuovi finanziamenti, rispettare la tempistica, degli stessi e di quelli già ricevuti, per ciò che interessa gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo onde poter concorrere alla realizzazione dei singoli progetti in coerenza con il principio “Do No Significant Harm” (DNSH), e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (GOALS) è prioritario per la mission delle Fondazioni Bancarie della Provincia di Modena e di quelle dell’intero sistema Paese».

Per la Presidente della Fondazione di Vignola Carmen Vandelli «L’azione congiunta tra le nostre Fondazioni e la Provincia ha sostenuto nella prima fase gli enti locali nella elaborazione di progetti da candidare al PNRR, consentendo la partecipazione a fondi con notevole beneficio per lo sviluppo territoriale. Una collaborazione storica che mi auguro sia volano per altre iniziative al fine di implementare il benessere delle nostre comunità e consolidare azioni comuni a beneficio della popolazione ma anche a tutela del nostro patrimonio artistico e culturale che abbiamo il dovere di lasciare alle generazioni future. Con questo spirito parte la seconda fase di questo intervento che affianca gli enti locali nella presentazione di nuovi progetti per attrarre altre risorse e li aiuta nelle rendicontazioni.».

I servizi di supporto sono articolati in tre linee, che prevedono assistenza tecnica, help desk e supporto alla formulazione di nuove candidature. Le domande di accesso relative al “servizio di assistenza tecnica (servizio 1)” potranno essere presentate, a partire da venerdì 17 novembre 2023 ed entro e non oltre mercoledì 31 gennaio 2024, con un processo di selezione articolato in due sessioni, con esiti comunicati a partire dal 23 gennaio 2024, mentre per gli altri due servizi occorre la compilazione di un modulo on line disponibile sui siti delle Fondazioni coinvolte e fino alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.