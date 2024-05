San Pietro, tre milioni per avviare i lavori di creazione del polo museale del libro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Prende corpo in tempi rapidi il nuovo corso del monastero benedettino di San Pietro, lasciato solo poche settimane fa dagli ultimi monaci rimasti. Come annunciato direttamente dal Ministro dei Beni Culturali in visita alla città, negli ambienti di via San Pietro si procederà con la creazione di un polo museale afferente alle Gallerie Estensi.

E' delle scorse ore la notizia che sono già sul tavolo 3 milioni di euro per il recupero dell'abbazia, trasferita a tempo di record dal demanio alle Gallerie Estensi. Grazie a questo stanziamento ministeriale, potrà partire subito la trasformazione dell’area in polo culturale: in particolare, si prevede la realizzazione di un museo dedicato al libro e all’arte tipografica, che permetterà di esporre molti capolavori custoditi nella biblioteca estense e la ricca documentazione presente nei depositi della galleria

A riferirlo è il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo: "Desidero esprimere un plauso al governo e in particolare al ministro Sangiuliano che, grazie al suo impegno, ha permesso di approvare in tempi brevissimi il nuovo piano strategico con cui si destinano 6 milioni di euro a Modena per fare rifiorire l’abbazia di San Pietro e le Gallerie Estensi".

Gli altri 3 milioni sono infatti destinati alle Gallerie Estensi nel loro complesso e serviranno per completare i lavori di ampliamento nella sede dell’ex ospedale Estense, con il nuovo allestimento delle collezioni. "Inoltre - prosegue Barcaiuolo - sono in programma estesi interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria a Modena e a Sassuolo. Alla luce di questo progetto, il palazzo ducale di Sassuolo si appresta a diventare uno dei grandi attrattori turistici del nostro territorio. Mai come ora il ministero aveva stanziato risorse così ingenti, tutte insieme, per il patrimonio culturale della nostra città. Soprattutto da modenese, oggi, devo dire ‘grazie’ al ministro Sangiuliano".