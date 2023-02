Telethon, raccolti in provincia di Modena 67.280 euro

Ammonta a 67.280 euro la cifra raccolta in provincia di Modena e consegnata alla Fondazione Telethon in occasione della campagna di raccolta fondi dello scorso dicembre “Facciamoli diventare grandi”, un invito a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche e rare per donare terapie e futuro ai bambini che soffrono di queste patologie e alle loro famiglie.

Da parte del Coordinamento provinciale Telethon presieduto da Ermanno Zanotti va un grande grazie "alla sensibilità e allo spirito di solidarietà dei cittadini modenesi che ancora una volta hanno risposto numerosi con le loro donazioni a favore della ricerca".

"Lo stesso caloroso ringraziamento va alle volontarie e volontari Telethon, all’AVIS, al Si.Na.Gi.(Sindacato Nazionale Giornalai), alla BNL (Banca Nazionale del Lavoro), alla UILDM, alle associazioni ”Le ali di Camilla” e “ Xia Gibbs”, alla Band “ Giovani Note”,alle associazioni Hewo, Avap, Alpini, Acim, e Arci di Maranello , all’Azione Cattolica per l’impegno profuso e le forze messe in campo in occasione della campagna. Un grazie particolare ai Comuni di Modena e Maranello e all’Accademia Militare per la collaborazione".

"Ma a tutti va soprattutto il ringraziamento delle tante famiglie e degli oltre 770.000 malati ( il 70% bambini) che soffrono di una malattia rara genetica e aspettano con fiducia e speranza risultati dalla ricerca Telethon", conclude il coordinamento modenese.