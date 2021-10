Chiuso il bando, contributi regionali a 13 testate giornalistiche attive nel modenese

L’aiuto a emittenti tv e radio, quotidiani, stampa periodica, testate online che mettono a disposizione spazi informativi per campagne di comunicazione istituzionale in tema Covid a cura di Giunta e Assemblea legislativa. La platea allargata a testate di cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro: in molti casi, realtà medio-piccole radicate nel territorio. Regolarità contributiva e retributiva per tutto il personale fra i requisiti richiesti. Procedura informatizzata completata in tre mesi

Contributi per quasi 650mila euro, il 92% dei fondi messi a bando, a 74 imprese editoriali operanti in Emilia-Romagna, a sostegno di 125 testate giornalistiche: 17 tv, 24 radio, 4 quotidiani e 33 della stampa periodica (settimanali, mensili, altro), 46 testate online e una agenzia di stampa.

E’ l’esito del bando voluto dalla Regione Emilia-Romagna per confermare il sostegno alle imprese dell’informazione locale, che anche in questa fase di ripresa risentono degli effetti della crisi sociale ed economica legata alla pandemia. Si tratta del secondo intervento dopo quello del luglio 2020, nei mesi più duri dell’emergenza Covid, nei quali il lavoro dei giornalisti e di tutti gli operatori del settore ha garantito l’aggiornamento continuo di cittadini e utenti.

A beneficiarne realtà anche piccole o medio piccole ormai radicate nel territorio, comprese testate web e altre gestite da cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro. Una platea allargata, che meglio rappresenta il comparto dell’informazione locale per come si è evoluto negli ultimi anni. In particolare si tratta di 10 realtà (13 testate) in provincia di Modena: LaPressa.it, Il Resto del Carlino, Notizie, sulPanaro.net, Radio Pico, Innovabiomed, Tempo, Radio Bruno, Radio Stella, Trc, Sassuolo2000.it (e gli altri siti del gruppo), e Arte di Vivere.

Come per il bando 2020, i soggetti ammessi beneficiano di un contributo straordinario legato alla messa a disposizione di spazi per campagne di comunicazione istituzionale regionali - sia della Giunta che dell’Assemblea legislativa - esclusivamente su temi inerenti il Covid, con informazioni di servizio relative a ogni settore. Già nei prossimi giorni è prevista l’erogazione dei fondi – 643.400 euro la cifra esatta - con il pagamento della prima quota in acconto e le attività per la prima campagna, sul nuovo anno scolastico in presenza al 100%.