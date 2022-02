Pavullo, riqualificazione dle Cavazzi-Sorbelli grazie ai fondi del Pnrr

A Pavullo sarà realizzato con le risorse del Pnrr l’intervento di riqualificazione e miglioramento sismico della sede dell’istituto Cavazzi. La Provincia prevede un primo stralcio per una spesa di due milioni e 400 mila finanziati in gran parte con i fondi del Pnrr, in particolare con lo specifico filone dedicato alla messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole; previsto anche un secondo stralcio da tre milioni di euro, inserito nella programmazione della Provincia.

Come indicato dalla ripartizione decisa dalla Regione su questo filone di finanziamento, per il territorio modenese sono disponibili quasi sette milioni e 700 mila euro di cui circa un terzo alla Provincia per le scuole superiori, pari a due milioni e 400 mila euro che sono destinati, appunto, all’istituto di Pavullo; il resto andrà a sei Comuni indicati dalla Provincia sulla base dei progetti presentati.

«Il polo superiore di Pavullo – commenta Gian Domenico Tomei – rappresenta un punto di riferimento dell’offerta formativa di tutto l’Appennino che va ulteriormente qualificata. Per questo stiamo investendo risorse importanti, a partire dalla nuova palestra e altri interventi di manutenzione».

Il polo scolastico superiore Cavazzi Sorbelli di Pavullo è frequentato quest’anno da oltre 900 studenti. Per la nuova palestra l’investimento sarà di un milione e 700 mila euro a cui si aggiungono 300 mila euro per il rifacimento dei servizi igienici previsto quest’anno.

Superano i 30 milioni di euro le risorse del Pnrr assegnate finora alla Provincia di Modena per l’edilizia scolastica superiore. Sono già partite le progettazioni e in diversi casi le aggiudicazioni dei lavori alle imprese di oltre 40 interventi, tra cui spiccano un nuovo edificio scolastico nell'area del polo Da Vinci di Modena e la nuova sede del Formiggini a Sassuolo.