Fondo Covid per le imprese di Sassuolo, tempo fino a venerdì

C'è tempo fino a venerdì 15 per fare domanda per il fondo covid per le imprese del territorio di Sassuolo

Scade venerdì, 15 ottobre, il termine per partecipare al secondo bando indetto dall’Amministrazione Comunale e che mette a disposizione ulteriori 100.000 euro per le attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata da Covid -19.

Si tratta del secondo bando pubblico di questo tipo, che fa seguito a quello scaduto lo scorso 15 maggio e che aveva stanziato 120.000 €.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15/10/2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it ed essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata.

Requisiti

Potranno accedere ai contributi le Imprese costituite in qualsiasi forma e con un volume d’affari ai fini IVA anno 2019 oppure un volume di ricavi nel caso di regime forfettario non inferiore a 50.000 € e non superiore a € 400.000, in possesso dei seguenti requisiti:

essere attive alla data di presentazione della domanda;

operare come attività prevalente in uno dei seguenti settori merceologici:

commercio al dettaglio (Ateco 47), servizi di alloggio e ristorazione (Ateco 55 e 56), servizi alla persona e artigianato di servizio (Ateco 79, 95, 96), agenti di commercio (Ateco 46.1), taxisti (Ateco 49.32.10);

aver avuto nel periodo 01/04/20-31/03/21 una riduzione di fatturato o di volume di ricavi superiore al 30% rispetto al periodo 01/04/19-31/03/20, calcolato in termini di volume d’affari ai fini IVA anno oppure in volume di ricavi nel caso di regime forfettario

Non saranno considerate Imprese: i Circoli, le Associazioni culturali e le associazioni Sportive Dilettantistiche e tutte Associazioni senza scopo di lucro.

Chi può accedere?

Possono accedere ai contributi le Imprese costituite tra il 31/12/2018 e il 31/03/2021 che entreranno in una graduatoria separata. Per queste valgono i requisiti generali ma non quelli del volume d’affari o di ricavi e della riduzione di fatturato.

Il Comune di Sassuolo mette a disposizione complessivamente 100.000 €. Di questi: 10.000 € sono in una prima fase riservati alle Nuove Imprese (tra il 31/12/2018 e il 31/03/2021)

Le imprese che faranno domanda, saranno inserite in due graduatorie separate: Nuove Imprese/Tutte le altre Imprese

Nella graduatoria 1) le Nuove Imprese entreranno tutte a pari merito. I 10.000 € disponibili saranno suddivisi fra tutte le Imprese fino alla cifra massima di 250 €. Eventuali avanzi in questa prima fase di assegnazione saranno messi a disposizione della graduatoria 2). Nel caso, invece, che i fondi disponibili non fossero sufficienti a garantire la quota di 250 € per ogni impresa, i 10.000 € saranno equamente ripartiti fra le imprese della graduatoria. Nella graduatoria 2) le altre Imprese saranno messe in ordine di riduzione percentuale del volume d’affari/volume di ricavi, partendo da quella che ha avuto la riduzione maggiore.

I fondi disponibili saranno assegnati partendo dalla prima Impresa in graduatoria e scorrendo fino ad esaurimento dei fondi per una cifra assegnata di 1.000,00 € per ogni impresa. Nel caso in cui, alla fine di questa fase di assegnazione, fossero ancora disponibili dei fondi, questi saranno assegnati, ripartendo dalla prima impresa in graduatoria, assegnando ulteriori 500 € per ogni impresa; fino ad una cifra massima di 1.500 € per ogni impresa.

Informazioni

E' possibile contattare il Servizio Sviluppo turistico-economico e politiche giovanili del Comune di Sassuolo per posta elettronica ordinaria (non PEC) all'indirizzo: gaimi@comune.sassuolo.mo.it