Un crowdfunding per costituire il Fondo a sostegno dei progetti dedicati ad Angela Benassi

Alle amiche ed agli amici, ai familiari che hanno creato in suo ricordo l’associazione Insieme per Angela sembra impossibile, ma domani, giovedì 13 gennaio cade il decimo anniversario della scomparsa di Angela Benassi. Tante le iniziative proposte in questo periodo in sua memoria, ma per commemorare il decennale della sua scomparsa si è pensato di avviare un nuovo progetto: l’istituzione di un Fondo che finanzierà le ricerche di giovani studiosi su temi legati alle passioni politiche e sociali che, negli anni ‘80 furono cari ad Angela: la pace, la cultura, la solidarietà, l’associazionismo, l’ambiente e i diritti dei giovani lavoratori.

L’idea è quella di dare finalmente corpo ad uno dei progetti rimasti incompiuti a causa della sua prematura scomparsa: Angela Benassi da Vice Presidente dell’Istituto Storico si era infatti con passione e serietà impegnata a far scoprire episodi e persone che durante il periodo fascista operarono per salvare chi si opponeva al regime o che da questo era perseguitato: il nuovo progetto è quello dunque di valorizzare l’azione e far conoscere la figura di Francesco Vecchione, capo di gabinetto della Questura di Modena, che si adoperò per salvare gli ultimi ebrei rimasti sul territorio modenese ed evitare rappresaglie contro la popolazione civile. Appena la situazione pandemica lo consentirà, si terrà una cena in ricordo di Angela ma nel frattempo il gruppo di Insieme per Angela lancia ufficialmente la campagna crowdfunding.

Chi voglia può dunque cominciare a contribuire versando quanto desiderato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Unicredit intestato a Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena IBAN: IT 13 M 02008 12907 000002923305 nell’effettuare il versamento indicare nome e cognome del donatore e, nella causale, specificare “Insieme per Angela”.

Chi era Angela Benassi

Angela Benassi si è spenta il 13 gennaio del 2012 e da cinque anni era Vice Presidente dell’Istituto Storico di Modena e suo rappresentante nel CdA della Fondazione Villa Emma. Tante le iniziative realizzate anche grazie al suo contributo progettuale: l’avvio del rapporto con il Memoriale di Izieu, luogo di sterminio di bambini ebrei rifugiati in Francia; le pratiche per il percorso di riconoscimento di Giusto tra le Nazioni del dott. Francesco Vecchione, capo di gabinetto della questura di Modena dal 1943 al 1945 e la realizzazione del monumento a ricordo di Salomon Papo a Gaiato di Pavullo, unico deportato e ucciso a Auschwitz del gruppo di bambini ebrei di Villa Emma di Nonantola. Dal 2014 la sala studio dell’Istituto, in commosso ricordo della profonda traccia lasciata da Angela Benassi nelle proprie attività, porta il suo nome. Sempre seriamente disposta ad ascoltare e a lottare per dare concretezza alle idee più innovative, nel lavoro come nella vita, Angela ha vissuto mettendo ogni sua energia nella costruzione di legami e strutture capaci di dare senso alla società, spesso intuendone con ampio anticipo istanze e modificazioni future. Valori insindacabili e strumenti dell’agire sono stati per tutta la sua vita una fortissima carica ideale e un’assoluta onestà mentale.

Per due legislazioni, nelle fila di S.E.L, Angela si impegnò anche politicamente in prima persona da Consigliere di Quartiere. Da giovanissima aveva iniziato a lavorare come funzionaria nella F.G.C.I. della Federazione di Modena, da dove, si era spostata per continuare la questa esperienza politica a Roma. Tornata a Modena entrò nella CGIL, dove contribuì a creare NIDIL, la nascente categoria per la rappresentanza dei lavoratori precari. Ogni altra sua esperienza di lavoro fu sempre in settori a lei moralmente affini: nella cooperazione e nell’associazionismo