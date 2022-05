La fontana del Graziosi si illumina di blu per la Giornata mondiale della neurofibromatosi

La serata di martedì 17 maggio la fontana del Graziosi in largo Garibaldi sarà illuminata di luce blu in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione per la neurofibromatosi. Su invito dei pazienti italiani rappresentati dalle associazioni ANF odv, ANANAS aps e Linfa odv il Comune di Modena, attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e grazie alla collaborazione di con Hera Servizi Energia, aderisce così a “Shine a light on NF” – “Accendi una luce sulle NF”.

L’iniziativa è stata lanciata a livello internazionale dalla fondazione statunitense Children’s Tumor Foundation e coinvolge molte associazioni che nel mondo si dedicano ai pazienti affetti da neurofibromatosi.

Per i pazienti di tutto il mondo maggio è un momento importante per sensibilizzare la società, le istituzioni nazionali ed internazionali e la comunità scientifica sulle Neurofibromatosi che in Italia colpiscono più di 20.000 persone e nel mondo circa 2,5 milioni di persone. Meglio conosciute come NF, la Neurofibromatosi è una sindrome genetica rara che comprende NF1, NF2 e Schwannomatosi. Talvolta la malattia è visibile e i pazienti sono coperti da macchie cutanee o hanno tumori evidenti lungo i nervi del corpo, in altri casi la malattia è invisibile ma ugualmente dolorosa e può determinare gravi difficoltà di apprendimento, altri perdono l'udito o la vista o sviluppano tumori.

Per maggiori informazioni su Shine a light on NF è possibile visitare la pagina dedicata all’iniziativa nel sito della Fondazione statunitense Children’s Tumor Foundation: https://www.ctf.org/get- involved/shine-a-light