La fontana di Largo Garibaldi diventa blu i 30 anni del 118

Il 27 marzo per festeggiare i 30 anni del 118 Modena illumina di luce blu, il colore rappresentativo dei lampeggianti delle ambulanze, la fontana del Graziosi in Largo Garibaldi. L’amministrazione comunale modenese e l’intera cittadinanza intendono così esprimere solidarietà, rispetto e riconoscimento del prezioso lavoro che in trent’anni gli operatori del 118 hanno svolto per i cittadini con professionalità e spirito di sacrificio senza mai tirarsi indietro e in particolare negli ultimi terribili anni della pandemia.

Per ricordare il Trentennale del 118 diverse iniziative si svolgeranno durante la settimana a Modena e nella provincia. Aderendo all’appello del Comitato promotore rilanciato da Anci, il Comune di Modena, grazie alla collaborazione con Hera servizi Energia, illumina di luce colorata uno dei monumenti più rappresentativi della città per “manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione”.