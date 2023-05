Aipo monitora i fiumi. Teloni lungo gli argini, fontanazzo a Sorbara

L'AIPo, lAgenzia Interregionale per il fiume Po, è pienamente operativa col proprio personale per il monitoraggio e la gestione di eventuali criticità sui corsi d’acqua di propria competenza, in particolare nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma, in stretto coordinamento con tutti gli Enti facenti parte dei sistemi di protezione civile locale e regionale e col supporto dei volontari.

Nel modenese, AIPo ha attivato il servizio di piena H24 e sono in corso già da stamattina, così come già avvenuto in occasione delle piene dei giorni scorsi, controlli delle arginature e delle altre opere idrauliche di competenza.

In particolare, sono state apposte, in via preventiva, telonature lungo alcuni tratti arginali sia di Secchia che di Panaro, è stato contenuto un fontanazzo nei pressi del fiume Secchia in comune di Sorbara ed è stato asportato un grosso tronco d’albero dall’alveo del fiume Panaro, in comune di Nonantola.

Attentamente monitorate anche le casse di espansione di Secchia e Panaro. I due fiumi hanno ormai raggiunto il livello 2 (arancione) in corrispondenza della città di Modena. dove il nodo idraulico è più critico.