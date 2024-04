Lungo l'antica via Romea Nonantolana 15 fontane 'smart' per raccontare da dove proviene l'acqua

Raccontare cosa si cela dietro l'acqua che beviamo dimostrando che è una scelta non solo ecologica ed economica ma anche sicura. E, allo stesso tempo, valorizzare un itinerario escursionistico antico - quello della Via Romea Nonantolana - oggi simbolo di un turismo lento e sostenibile. E' il cuore del progetto Vie dell'Acqua ideato dal gruppo Hera che porterà all'installazione (o, dove già esistenti, alla riqualificazione) di 15 fontane in altrettanti comuni serviti dalla rete idrica lungo il tratto modenese del famoso itinerario, da Nonantola a Fanano, perchè tutti i passanti - turisti e non - possano avere a disposizione un’acqua potabile di qualità.

Non le classiche fontane, queste avranno un QR- code che, una volta inquadrato con il proprio smartphone - racconterà da dove viene l'acqua, la storia del territorio che la ospita e del viaggio che l'oro blu compie per arrivare a sgorgare. Salvo complicazioni, le fontane saranno a regime entro l'estate: il primo impianto è già stato installato a Modena in via Gherbella. Quello a cui siamo davanti è un progetto pilota e, in quanto tale, potrebbe essere esportato ad altre vie, ad altri cammini.

“Vie dell’Acqua - spiega Davide Bigarelli, Area manager del Gruppo Hera per l’area Emilia - nasce dalla collaborazione tra varie realtà locali che hanno sentito l'esigenza di raccontare meglio le caratteristiche degli acquedotti pubblici, aprendo una finestra sulle loro peculiarità e sul lavoro che consente di avere ogni giorno un'acqua buona e sicura ai nostri rubinetti. L’obiettivo infatti è proprio quello di diffondere la consapevolezza che l’acqua è una risorsa dal valore inestimabile, che come tale è gestita e va consumata".

La storia dell'acqua

Ogni fontana sarà custode della storia della 'sua' acqua: un tragitto che inizia dalle falde, dalle sorgenti o dai corsi d’acqua, da dove viene prelevata per poi essere resa potabile. Sarà quindi possibile conoscere il percorso compiuto da ogni singola goccia e le proprietà della risorsa idrica: una sorta di etichetta, come per l’acqua in bottiglia, che cambia a seconda della zona in cui è posizionata la fontana. Il messaggio finale, invece, è sempre lo stesso: bere l’acqua del rubinetto fa bene all’ambiente e conviene. In tutti i territori serviti dalla multiutility la risorsa idrica è infatti controllata da più di 3.200 analisi al giorno, che confermano come l’acqua di rubinetto sia buona e soprattutto sicura. Le fontanelle saranno infine dotate di smart meter (contatore intelligente) che consentirà di controllare da remoto i consumi, intercettando rapidamente eventuali necessità di manutenzione ed evitando così sprechi d’acqua.

La Via Romea Nonantolana

La Via Romea Nonantolana, il percorso che a partire dall’anno Mille portava i pellegrini da Fanano a Roma, attualmente fa parte del progetto Cammini d'Europa, una rete di storia, cultura e turismo. Nel modenese incontra i principali castelli e monumenti religiosi del periodo medievale e tocca i comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario, Savignano, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca e Fanano. In particolare, Nonantola è Comune capofila della Convenzione per la promozione dell‘itinerario, stipulata con la Provincia di Modena e con l’associazione Via Romea Nonantolana. In questo contesto si inserisce il progetto Vie dell’Acqua, iniziativa nata nell’ambito di HeraLAB Modena, lo spazio di confronto ideato dal Gruppo Hera per dialogare con le comunità locali: alla sua ideazione hanno contribuito anche rappresentanti di Ascom Confcommercio Modena, Confesercenti Modena, FAI delegazione di Modena, Friday’s for Future Modena oltre alla Provincia di Modena.